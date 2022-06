“Con i miei soldi…”. Bufera sulla vip incinta: i fan non le perdonano quelle parole sul figlio (Di venerdì 17 giugno 2022) Chiara Nasti continua ad essere al centro del gossip. Dopo la fine della storia con Nicolò Zaniolo la fashion blogger ha trovato serenità e amore con Zaccagni ma dopo la vittoria della Roma in Conference League quella pace ha subito uno scossone. I tifosi giallorossi hanno intonato dei cori mettendo in dubbio la paternità del centrocampista laziale. Il numero 22 della Roma sorridente festeggiava con i tifosi e da lì è cominciato tutto. Chiara Nasti, è Bufera sui social Chiara Nasti è molto attiva sui social e spesso interagisce con i suoi follower ma non sempre questi si dimostrano gentili con lei. Poche ore fa infatti un utente ha commentando uno scatto ha detto: “Spero soltanto che quel bambino abbia un briciolo di cervello in più rispetto alla mamma che è una persona frivola”. Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Chiara Nasti continua ad essere al centro del gossip. Dopo la fine della storia con Nicolò Zaniolo la fashion blogger ha trovato serenità e amore con Zaccagni ma dopo la vittoria della Roma in Conference League quella pace ha subito uno scossone. I tifosi giallorossi hanno intonato dei cori mettendo in dubbio la paternità del centrocampista laziale. Il numero 22 della Roma sorridente festeggiava con i tifosi e da lì è cominciato tutto. Chiara Nasti, èsui social Chiara Nasti è molto attiva sui social e spesso interagisce con i suoi follower ma non sempre questi si dimostrano gentili con lei. Poche ore fa infatti un utente ha commentando uno scatto ha detto: “Spero soltanto che quel bambino abbia un briciolo di cervello in più rispetto alla mamma che è una persona frivola”. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

