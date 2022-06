Graduatorie ATA terza fascia: subisce due rapine, ma la provincia rimane la stessa (Di giovedì 16 giugno 2022) Graduatorie ATA terza fascia in vigore fino al 2024, quando si aggiorneranno per un altro triennio. Fino a tale anno si continueranno ad utilizzare le Graduatorie vigenti per le sostituzioni del personale ATA assente per malattia, maternità o altre circostanze. Le Graduatorie non possono essere modificate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 giugno 2022)ATAin vigore fino al 2024, quando si aggiorneranno per un altro triennio. Fino a tale anno si continueranno ad utilizzare levigenti per le sostituzioni del personale ATA assente per malattia, maternità o altre circostanze. Lenon possono essere modificate. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia: subisce due rapine, ma la provincia non si può cambiare fino al 2024 - scuolainforma : #Graduatorie #ATA 24 mesi 2022 in pubblicazione: modello di #reclamo e allegato G - orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi, in pubblicazione le provvisorie. Entro 10 giorni il reclamo. Il MODELLO - cislscuolalomb : ESTERO NEWS 9/2022 -CONCORSO ESTERO PERSONALE DOCENTE E ATA:PUBBLICATE LE GRADUATORIE PROVVISORIE - eriketten : RT @cislscuola: ESTERO NEWS 9/2022 - Concorso estero personale docente e Ata: pubblicate le graduatorie provvisorie @CislNazionale @MIsocia… -