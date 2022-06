CCNL Sanità, c’è la firma: rinnovo, aumenti e tutte le novità (Di giovedì 16 giugno 2022) È stato firmato nella serata del 15 giugno da parte di Aran e dei sindacati Nursing Up, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, e Nursind, l’accordo di rinnovo del CCNL Sanità per il triennio 2019/21. Sono diverse le novità in arrivo. Una novità importante riguarda la cancellazione delle vecchie categorie, B/BS, C e D/DS, in favore della creazione di cinque diverse “Aree”: professionisti sanitari e funzionari, assistenti, operatori e personale di supporto. Stessa sorte tocca alle fasce economiche, sostituite con i differenziali economici di stipendio. Vengono introdotti nuovi aumenti di stipendio, con un aumento medio mensile di 90 euro lordi al quale poi andranno sommate le indennità. L’accordo di rinnovo dovrà adesso passare dal Comitato di settore, dal ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 16 giugno 2022) È statoto nella serata del 15 giugno da parte di Aran e dei sindacati Nursing Up, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, e Nursind, l’accordo didelper il triennio 2019/21. Sono diverse lein arrivo. Unaimportante riguarda la cancellazione delle vecchie categorie, B/BS, C e D/DS, in favore della creazione di cinque diverse “Aree”: professionisti sanitari e funzionari, assistenti, operatori e personale di supporto. Stessa sorte tocca alle fasce economiche, sostituite con i differenziali economici di stipendio. Vengono introdotti nuovidi stipendio, con un aumento medio mensile di 90 euro lordi al quale poi andranno sommate le indennità. L’accordo didovrà adesso passare dal Comitato di settore, dal ...

