Cambi | euro riduce calo | è a 1 | 0431 dollari in avvio

L'euro riduce le perdite rispetto al dollaro dopo il calo registrato nella serata di ieri in coincidenza con la decisione della Fed di alzare drasticamente i tassi. In avvio di giornata la moneta unica è scambiata a 1,0431 dollari.

