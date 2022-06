Alberto Matano | chi è il marito Riccardo L’uomo è un professionista di rilievo

Pubblicità

Corriere : Alberto Matano: «Sposo Riccardo, con lui ho capito chi sono» - ParliamoDiNews : Chi è Riccardo Mannino, marito di Alberto Matano: Età, Lavoro, Instagram e Nozze | Chiecosa #GrandeFratelloVIP… - angelo27928600 : Basta con questo degrado..facciano le loro cose in privato con un bel po'di riservatezza,se no qui finisce che biso… - BaritaliaNews : Alberto Matano, dopo il matrimonio il marito Riccardo Mannino dichiara: '15 anni fa …' - mareeT_23 : @marioadinolfi Alberto Matano e suo marito, con i tuoi auguri, ci puliscono la gabbietta delle cocorite. -

La conduttrice ha confessato cosa è successo pochi giorni dopo durante l'intervista a "La vita in diretta" guidata dall'amico. È stata quella un'occasione per la conduttrice di ...Argomenti trattati Alfonso Signorini prima dell'accettazione di sé Alfonso Signorini: la confessione intima Alfonso portava le ragazze in camporella In occasione del matrimonio die ...Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono sposati l’11 giugno: tra i tanti regali curiosi, anche una candela da 500 euro ...Alberto Matano, le nozze con Riccardo Mannino. Quest'ultimo, il marito del conduttore a poche ore dal si, fa una confessione davvero importante. Alberto Matano è il noto conduttore televisivo e giorna ...