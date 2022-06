Un giorno libero in più a settimana per gli statali, ma solo a una condizione: così lo Sri Lanka affronta la crisi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un giorno libero in più a settimana per tutti i dipendenti statali . Non si tratta di un privilegio, bensì di una mossa studiata per fronteggiare una crisi senza precedenti. È l'ipotesi al vaglio del ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Unin più aper tutti i dipendenti. Non si tratta di un privilegio, bensì di una mossa studiata per fronteggiare unasenza precedenti. È l'ipotesi al vaglio del ...

Pubblicità

leggoit : Un giorno libero in più a settimana per gli statali, ma solo a una condizione: così lo Sri Lanka affronta la crisi - arwen0506 : RT @Socialmenteesc: @lucianonobili Ragioniere visto che ha tanto tempo libero per scrivere idiozie sui Social,perché a 500€al giorno non in… - Libero_Citt : @boni_castellane Dall'inizio del governo Draghi c'è stato un 'cambio di passo' al giorno. - loris_libero : RT @Gra_Gass: Oggi ultimo giorno da docente #demansionata. Sento già la trasformazione: da sorcio torno ad essere principessa. Un anno scol… - le_istess : @Libero_official Ha capito in fretta cosa bisogna fare per essere chiamata come opinionista… l’altro giorno in un’a… -