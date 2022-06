Ultime Notizie – Povertà assoluta ancora ai massimi nel 2021, tocca 5,6 milioni di persone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nel 2021, la Povertà assoluta in Italia conferma sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, anno d’inizio della pandemia dovuta al Covid-19: in questa condizione, spiega l’Istat, sono poco più di 1,9 milioni di famiglie (7,5% del totale da 7,7% nel 2020) e circa 5,6 milioni di individui (9,4% come l’anno precedente). Per la Povertà relativa invece l’incidenza sale all’11,1% (da 10,1% del 2020) e le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020). L’area di maggior disagio si conferma il Mezzogiorno dove è al 10,0% la percentuale di famiglie che si trovano in Povertà assoluta (erano il 9,4% l’anno precedente), mentre sono il 6,7% al Nord (in calo dal ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nel, lain Italia conferma sostanzialmente istoriciti nel 2020, anno d’inizio della pandemia dovuta al Covid-19: in questa condizione, spiega l’Istat, sono poco più di 1,9di famiglie (7,5% del totale da 7,7% nel 2020) e circa 5,6di individui (9,4% come l’anno precedente). Per larelativa invece l’incidenza sale all’11,1% (da 10,1% del 2020) e le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9(2,6nel 2020). L’area di maggior disagio si conferma il Mezzogiorno dove è al 10,0% la percentuale di famiglie che si trovano in(erano il 9,4% l’anno precedente), mentre sono il 6,7% al Nord (in calo dal ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Gazprom taglia del 40% forniture #gas alla #Germania via Nord Stream. Il prezzo vola a… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - attilascuola : RT @cresce_m: Ultime notizie fonti Roma: Stop 5 Stelle. Cade il Governo Draghi. Mettetevi in ginocchio e pregate. - ilfaroonline : Russia, la provocazione di Medvedev: “Chi ha detto che tra due anni l’Ucraina esisterà ancora?” -