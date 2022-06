Ultime Notizie – Medvedev: “Chi ha detto che Ucraina tra due anni esisterà ancora?” (Di mercoledì 15 giugno 2022) ”Solo una domanda: chi ha detto che l’Ucraina tra due anni esisterà ancora sulla mappa del mondo?”. E’ la domanda provocatoria che questa mattina l’ex presidente russo Dmitri Medvedev si è fatto su Telegram, mettendo in dubbio l’esistenza futura dell’Ucraina come Paese. LA nuova frase choc arriva a pochi giorni di distanza dall’attacco contro l’Occidente. “Li odio, sono bastardi e degenerati. Vogliono la morte per noi, per la Russia. E finché sarò vivo farò il possibile perché spariscano”, aveva scritto il vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) ”Solo una domanda: chi hache l’tra duesulla mappa del mondo?”. E’ la domanda provocatoria che questa mattina l’ex presidente russo Dmitrisi è fatto su Telegram, mettendo in dubbio l’esistenza futura dell’come Paese. LA nuova frase choc arriva a pochi giorni di distanza dall’attacco contro l’Occidente. “Li odio, sono bastardi e degenerati. Vogliono la morte per noi, per la Russia. E finché sarò vivo farò il possibile perché spariscano”, aveva scritto il vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

