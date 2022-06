Juventus, a luglio arriva Pogba: pronto un quadriennale da 8 milioni (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Juventus non ha fretta, certa di non incappare in brutte sorprese sul calciomercato. Alla Continassa sono certi dell’arrivo di Paul Pogba, pronto a rientrare a Torino dopo 6 anni trascorsi al Manchester United. L’accordo economico con il giocatore è stato raggiunto da tempo ma rimangono ancora da sistemare alcuni dettagli di natura fiscale che, una volta sistemati, consentiranno al Polpo di tornare ad abbracciare Massimiliano Allegri e i colori bianconeri. Tempistiche e ingaggio Ansa Il centrocampista francese Paul Pogba Pogba non sbarcherà in Italia prima di fine mese. Il suo ritorno alla Juventus è previsto a luglio, quando il giocatore rientrerà dalle ferie per mettersi a disposizione del tecnico toscano. Il centrocampista dovrebbe aggregarsi alla ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lanon ha fretta, certa di non incappare in brutte sorprese sul calciomercato. Alla Continassa sono certi dell’arrivo di Paula rientrare a Torino dopo 6 anni trascorsi al Manchester United. L’accordo economico con il giocatore è stato raggiunto da tempo ma rimangono ancora da sistemare alcuni dettagli di natura fiscale che, una volta sistemati, consentiranno al Polpo di tornare ad abbracciare Massimiliano Allegri e i colori bianconeri. Tempistiche e ingaggio Ansa Il centrocampista francese Paulnon sbarcherà in Italia prima di fine mese. Il suo ritorno allaè previsto a, quando il giocatore rientrerà dalle ferie per mettersi a disposizione del tecnico toscano. Il centrocampista dovrebbe aggregarsi alla ...

