(Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu.(Adnkronos) - Lo spoglio delle schede è stato completato e contrariamente a quello che sembrava vedere Giordanopassare il primo turno delle elezioni amministrative di, passando al ballottaggio, il numero deiraccolti dal medico schierato dal cdestra come candidato sindaco è risultato inferiore aipresi dal competitor civico, Alessandro Rapinese: 8341 contro 8443. Questo ha portatoal terzo posto e alla decisione di ricorrere al Tar, per chiedere ildelle schede. "Stiamo raccogliendo le dichiarazioni relative alle numerose contestazioni fatte ai seggi da parte dei rappresentanti di lista della nostra coalizione -spiegano dal suo staff-; queste verranno portate dai nostri avvocati al Tar, dopodiché sarà lo ...

borghi_claudio : Cercando di semplificare al massimo l'estrazione dei candidati sindaco a Como. A sinistra Giordano Molteni candidat… - TV7Benevento : Como: Molteni vuole riconteggio voti, entro giovedì la richiesta al Tar - - paulone71 : @HoaraBorselli Nicola Molteni è troppo impegnato a perdere le comunali a Como per occuparsi della sicurezza delle c… - CalogeroNicolo : RT @MediasetTgcom24: Comunali, a Como il centrodestra fa ricorso al Tar: riconteggiare i voti #molteni #rapinese #lega #giordanomolteni #c… - Dome689 : RT @Open_gol: Molteni chiede che vengano scrutinati di nuovo i voti di due sezioni, ma il riconteggio in corso confermerebbe il vantaggio d… -

