Volley, regolamento VNL 2022: come funziona, tutto quello che c’è da sapere (Di martedì 14 giugno 2022) Il regolamento della Volley Nations League 2022: la nuova formula, come funziona e tutto quello che c’è da sapere. La VNL, nata nel 2018 prendendo il posto del World Grand Prix femminile e della World League maschile, torna dopo l’edizione cancellata nel 2020 causa Covid e le “bolle” dello scorso anno con una nuova formula. Parteciperanno alla competizione sedici squadre (di un massimo di 25 giocatori) per ciascun genere, divise nella prima fase in due gironi da otto ciascuna. In questa prima fase, le Nazionali si sfideranno per tre settimane di gare in tre località diverse per un totale di dodici partite per team. Al termine delle tre settimane della prima fase dunque, le prime sette classificate accederanno alle Finali di Ankara. La Turchia tra le ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) IldellaNations League: la nuova formula,che c’è da. La VNL, nata nel 2018 prendendo il posto del World Grand Prix femminile e della World League maschile, torna dopo l’edizione cancellata nel 2020 causa Covid e le “bolle” dello scorso anno con una nuova formula. Parteciperanno alla competizione sedici squadre (di un massimo di 25 giocatori) per ciascun genere, divise nella prima fase in due gironi da otto ciascuna. In questa prima fase, le Nazionali si sfideranno per tre settimane di gare in tre località diverse per un totale di dodici partite per team. Al termine delle tre settimane della prima fase dunque, le prime sette classificate accederanno alle Finali di Ankara. La Turchia tra le ...

