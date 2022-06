Volley: Passo falso della New Gi.Ca femminile (Di martedì 14 giugno 2022) SPORT – Arriva una dura sconfitta per la new Gi.Ca femminile battuta per tre set a uno dal Kunos Cinisi. Non perdono la speranza le ragazze allenate da mister Pippo Mirto che, malgrado la stanchezza accumulata a causa del recupero di diverse partite di campionato, ancora lottano per la qualificazione alle semifinali, alla conquista del sogno della serie D. Una sfida interminabile ad alta tensione fra la Gi.Ca e il Kunos, lo testimoniano i parziali mantenuti alti per tutta la durata del match 25-23; 25-21; 27-29; 25-18. Il pubblico ha potuto infatti assistere a chilometrici scambi senza che la palla fosse messa a terra da entrambe le compagini che si sfidavano con feroci attacchi e feline azioni di difesa. “Devo ringraziare tutte le ragazze della Gi.Ca”– esordisce nel dopopartita il presidente Carlo Giannetto – “per gli ottimi ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 14 giugno 2022) SPORT – Arriva una dura sconfitta per la new Gi.Cabattuta per tre set a uno dal Kunos Cinisi. Non perdono la speranza le ragazze allenate da mister Pippo Mirto che, malgrado la stanchezza accumulata a causa del recupero di diverse partite di campionato, ancora lottano per la qualificazione alle semifinali, alla conquista del sognoserie D. Una sfida interminabile ad alta tensione fra la Gi.Ca e il Kunos, lo testimoniano i parziali mantenuti alti per tutta la durata del match 25-23; 25-21; 27-29; 25-18. Il pubblico ha potuto infatti assistere a chilometrici scambi senza che la palla fosse messa a terra da entrambe le compagini che si sfidavano con feroci attacchi e feline azioni di difesa. “Devo ringraziare tutte le ragazzeGi.Ca”– esordisce nel dopopartita il presidente Carlo Giannetto – “per gli ottimi ...

