“Al posto di Sonia Bruganelli”. GF Vip 7, per il ruolo di opinionista spunta un ex concorrente (Di martedì 14 giugno 2022) GF Vip 7 chi sarà il prossimo opinionista? Se lo chiedono in molti. Da mesi infatti si sa già che Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non saranno di nuovo al fianco di Alfonso Signorini. La moglie di Paolo Bonolis, in particolar modo, aveva dato una serie di motivazioni al suo addio. Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”, ha spiegato Sonia Bruganelli. “In tv – ha inoltre dichiarato – voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mio mulino di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 giugno 2022) GF Vip 7 chi sarà il prossimo? Se lo chiedono in molti. Da mesi infatti si sa già che Adriana Volpe enon saranno di nuovo al fianco di Alfonso Signorini. La moglie di Paolo Bonolis, in particolar modo, aveva dato una serie di motivazioni al suo addio. Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile neldi”, ha spiegato. “In tv – ha inoltre dichiarato – voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice deldi produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mio mulino di ...

