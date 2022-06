VIDEO | DURO ATTACCO DI CASSANO: LE PAROLE! (Di sabato 11 giugno 2022) Da quando è partita la Bobo Tv Antonio CASSANO, coadiuvato dal suo grande amico Lele Adani, non hanno mai fatto mancare disprezzo e poco amore nei confronti del gioco espresso dalle squadre allenate dal tecnico livornese. Non mancano critiche anche sulla sua comunicazione ai media, ritenuta completamente sbagliata e non adatta al calcio moderno. Ieri sera, nel corso della Bobo Tv, l’ex numero 10 tra le altre di Sampdoria, Roma e Real Madrid, si è lasciato andare criticando ancora una volta il tecnico e paragonando il suo comportamento con quello di Carlo Ancelotti. #CASSANO #bobotv #allegri #vieri #adani #ventola #juventus #ancelotti ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/S5wFH2O » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc Leggi su rompipallone (Di sabato 11 giugno 2022) Da quando è partita la Bobo Tv Antonio, coadiuvato dal suo grande amico Lele Adani, non hanno mai fatto mancare disprezzo e poco amore nei confronti del gioco espresso dalle squadre allenate dal tecnico livornese. Non mancano critiche anche sulla sua comunicazione ai media, ritenuta completamente sbagliata e non adatta al calcio moderno. Ieri sera, nel corso della Bobo Tv, l’ex numero 10 tra le altre di Sampdoria, Roma e Real Madrid, si è lasciato andare criticando ancora una volta il tecnico e paragonando il suo comportamento con quello di Carlo Ancelotti. ##bobotv #allegri #vieri #adani #ventola #juventus #ancelotti ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/S5wFH2O » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc

