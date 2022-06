Milan, consigliere Cerchione si dimette dal Cda e lancia allarme: “Opacità nella cessione a RedBird” (Di sabato 11 giugno 2022) Salvatore Cerchione si è dimesso da consigliere del Cda del Milan. Il rappresentante della BlueSkye che detiene il 4.2% delle azioni Project Redblack, la holding che controlla il club rossonero, all’Ansa ha espresso alcune perplessità sulla cessione: “Sono scontento di fronte all’Opacità del processo di cessione a RedBird, e confuso riguardo i reali motivi dietro a tutto questo, soprattutto visto il futuro roseo che avevamo dinanzi”. A questo punto si potrebbe rivolgere a un tribunale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Salvatoresi è dimesso dadel Cda del. Il rappresentante della BlueSkye che detiene il 4.2% delle azioni Project Redblack, la holding che controlla il club rossonero, all’Ansa ha espresso alcune perplessità sulla: “Sono scontento di fronte all’del processo di, e confuso riguardo i reali motivi dietro a tutto questo, soprattutto visto il futuro roseo che avevamo dinanzi”. A questo punto si potrebbe rivolgere a un tribunale. SportFace.

