Imu | Uil | da 25 milioni di proprietari 9 | 5 miliardi per la prima rata

ROMA – Per il versamento IMU del prossimo 16giugno, gli italiani si preparano a versare 9,5 miliardi di euro, come acconto per un gettito complessivo 2022 stimato di 19,6 miliardi. E' quanto emerge dal Rapporto Imu 2022 della Uil. Pagheranno la patrimoniale oltre 25 milioni di proprietari di immobili (il 41% sono lavoratori dipendenti e pensionati). Il costo medio complessivo dell'IMU calcolato su una "seconda casa", ubicata in un capoluogo di provincia – spiega Ivana Veronese, Segretaria Confederale UIL – sarà di 1.074 euro medi annui con punte di oltre 2 mila euro in alcune grandi città. Roma è la città più cara con 2.064 euro.

