F1, Christian Horner: “Ferrari molto forte sul giro secco, Red Bull migliore in gara” (Di sabato 11 giugno 2022) Si preannunciano delle qualifiche molto tirate a Baku (Azerbaijan), sede dell’ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino azero andrà nuovamente in scena il confronto tra Red Bull e Ferrari per la pole-position e, stando agli ultimi riscontri delle prove libere, le vetture di Milton Keynes e di Maranello saranno molto vicine. E’ stato il messicano Sergio Perez a ottenere il miglior tempo nella FP3, ma il monegasco della Rossa, Charles Leclerc, e l’altro alfiere del team anglo-austriaco, Max Verstappen, sono molto vicini. Saranno i particolari a decidere chi sarà il pilota a partire dalla p.1, ma in casa Red Bull si ritiene favorita la scuderia di Maranello. A dirlo in maniera chiara è stato, ai microfoni di Sky Sport, Christian Horner ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Si preannunciano delle qualifichetirate a Baku (Azerbaijan), sede dell’ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino azero andrà nuovamente in scena il confronto tra Redper la pole-position e, stando agli ultimi riscontri delle prove libere, le vetture di Milton Keynes e di Maranello sarannovicine. E’ stato il messicano Sergio Perez a ottenere il miglior tempo nella FP3, ma il monegasco della Rossa, Charles Leclerc, e l’altro alfiere del team anglo-austriaco, Max Verstappen, sonovicini. Saranno i particolari a decidere chi sarà il pilota a partire dalla p.1, ma in casa Redsi ritiene favorita la scuderia di Maranello. A dirlo in maniera chiara è stato, ai microfoni di Sky Sport,...

