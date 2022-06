Bon bon cocco: 5 minuti in freezer e sono pronti. Solo 60 Kcal! (Di sabato 11 giugno 2022) Chi l’ha detto che per mangiare un buon dessert si deve per forza eccedere con le calorie? La ricetta dei bon bon al cocco che troverai qui di seguito farà assaporare sul palato di chi l’assaggerà un gusto leggero e sano. La realizzazione di questi dolcetti è alla portata di tutti e basteranno Solo una manciata di minuti per poterli assaggiare. La famiglia amerà questa ricetta dopo il primo morso e te ne chiederà ancora, ancora e ancora. Le preparerai quasi tutti i giorni. I pochi ingredienti che occorrono, per realizzare 40 bon bon da 20 grammi l’uno, sono: 100 gr di fiocchi di cocco 400 gr di ricotta light 100 gr di latte in polvere 200 gr di cioccolato fondente Preparazione dell’impasto Cominciamo a preparare il nostro dessert selezionando una ciotola capiente. Nella ciotola andiamo a versare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 11 giugno 2022) Chi l’ha detto che per mangiare un buon dessert si deve per forza eccedere con le calorie? La ricetta dei bon bon alche troverai qui di seguito farà assaporare sul palato di chi l’assaggerà un gusto leggero e sano. La realizzazione di questi dolcetti è alla portata di tutti e basterannouna manciata diper poterli assaggiare. La famiglia amerà questa ricetta dopo il primo morso e te ne chiederà ancora, ancora e ancora. Le preparerai quasi tutti i giorni. I pochi ingredienti che occorrono, per realizzare 40 bon bon da 20 grammi l’uno,: 100 gr di fiocchi di400 gr di ricotta light 100 gr di latte in polvere 200 gr di cioccolato fondente Preparazione dell’impasto Cominciamo a preparare il nostro dessert selezionando una ciotola capiente. Nella ciotola andiamo a versare ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Morto all'età di 70 anni il bassista Alec John Such, membro fondatore dei Bon Jovi #ANSA - CittaslowTR : RT @wganapini: Domani a Orvieto,Palazzo del Popolo discuto 'CITTASLOW METROPOLIS laboratorio del futuro' con Pier Giorgio Oliveti,Segr.Gen.… - gioby05 : @needstrangis anche oggi sto sotto a cAr0l, ma faccio finta che bon me ne freghi perché devo fare il badman PS MI HA MESSO LIKE AL POST!! - bon_bonqwq : @HELL0MIKA Libra e Aries - LaineyHall0924 : @TeaRoomBetty Bon Jovi in Buffalo 2013 -