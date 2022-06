Il settore giovanile dell’Acsi tiene vivo il basket ad Avellino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti, ile vegeto adsotto il segno di Acsi e coach Buglione. I nero-arancioni della storica società cestistica del capoluogo irpino, sono l’esempio plastico di come il lavoro serio e scrupoloso porti i risultati sperati e di come si possano centrare obiettivi importanti anche ad. E’ il campo a parlare, sono i fatti. L’Acsi– con Donatella Buglione allenatrice ed istruttrice, Nico Maglio allenatore ed Alberto Rizzo istruttore – ha portato a casa traguardi importanti, sin dalla stagione 20-21, quando ha vinto il campionato under 18 regionale. Poi un bel team di campioni in erba, per la stagione 21-22, è riuscito a conquistare la permanenza in serie D e a disputare anche un ottimo campionato ...