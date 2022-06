Donatella Rettore e Tancredi in Faccio Da Me, un nuovo manifesto per l’emancipazione a colpi di disco music (Di venerdì 10 giugno 2022) Con Donatella Rettore e Tancredi in Faccio Da Me non abbiamo soltanto un tuffo negli anni ’80 e ’90 più luccicanti. Il singolo, in rotazione radiofonica da oggi venerdì 10 giugno, riprende quel discorso iniziato tantissimi anni fa con Kobra e Splendido Splendente, di cui già il singolo sanremese Chimica con Ditonellapiaga subiva lo strascico. La forza è tutta nella ritrovata eccellenza – mai persa, in realtà – della Rettore, che ancora una volta si fa portavoce di messaggi e rivoluzioni sempre utili e sempre attuali in cui trovano conforto tutti coloro che vorrebbero esprimere la propria personalità senza lasciarsi soffocare da cliché e incasellamenti. Tancredi, del resto, ci ha già fatto capire di avere una vera e propria vocazione per lo stile che ha reso forte ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) ConinDa Me non abbiamo soltanto un tuffo negli anni ’80 e ’90 più luccicanti. Il singolo, in rotazione radiofonica da oggi venerdì 10 giugno, riprende quelrso iniziato tantissimi anni fa con Kobra e Splendido Splendente, di cui già il singolo sanremese Chimica con Ditonellapiaga subiva lo strascico. La forza è tutta nella ritrovata eccellenza – mai persa, in realtà – della, che ancora una volta si fa portavoce di messaggi e rivoluzioni sempre utili e sempre attuali in cui trovano conforto tutti coloro che vorrebbero esprimere la propria personalità senza lasciarsi soffocare da cliché e incasellamenti., del resto, ci ha già fatto capire di avere una vera e propria vocazione per lo stile che ha reso forte ...

