Caso Open, la Procura di Firenze deposita nuovi atti (Di venerdì 10 giugno 2022) La Procura di Firenze ha depositato nuovi atti di indagine all'udienza sul Caso della Fondazione Open, che vede, tra gli imputati il leader di Italia Viva, Matteo Renzi e i parlamentari Luca Lotti e Maria Elena Boschi. Caso Open, il Gup di Firenze ha accolto la richiesta di legali dei 15 imputati di rinviare l'udienza preliminare al prossimo 19 settembre La gup del tribunale di Firenze, Sara Farini, di fronte alla quale si sta svolgendo l'udienza preliminare, ha accolto la richiesta dei legali dei 15 imputati, di rinviare l'udienza al prossimo 19 settembre per consentire alle difese di esaminare i nuovi atti d'indagine, raccolti in circa mille pagine.

