Borsa, Milano perde oltre il 4% per il rialzo dei tassi. Precipitano le banche (Di venerdì 10 giugno 2022) Lo spread resta sopra i 220 punti. A Piazza Affari crolla il titolo di Bper nel giorno della presentazione del nuovo piano. Male anche Unicredit, Banco Bpm e Intesa Sanpaolo Leggi su corriere (Di venerdì 10 giugno 2022) Lo spread resta sopra i 220 punti. A Piazza Affari crolla il titolo di Bper nel giorno della presentazione del nuovo piano. Male anche Unicredit, Banco Bpm e Intesa Sanpaolo

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Borsa: Milano scivola (-2%), spread a 223 punti . Deboli tutte piazze europee, rendimento Btp ha toccato il 3,65%. #ANSA - InvestingItalia : #Borsa Milano in forte calo, affondano banche mentre sale spread, Bper -10% - - GAngrilli : @ACasperia @intuslegens Inflazione altissima Spread in forte aumento Borsa Milano in caduta Debito record Draghi ???? - Corriere : Borsa, Milano perde oltre il 4% per il rialzo dei tassi. Giù le banche - Luxgraph : Borsa, Milano perde oltre il 4% per il rialzo dei tassi. Precipitano le banche #corriere #news #2022 #italy #world… -