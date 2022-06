Benzina e diesel, ora è ufficiale l’addio: la data (Di venerdì 10 giugno 2022) Ieri il parlamento europeo ha approvato il testo sulla riduzione delle emissioni di C02. Fissato l’addio per veicoli a Benzina e diesel Il tema del riscaldamento globale aveva già messo in calendario per i paesi membri dell’Unione europea una riduzione delle emissioni che potessero frenare il processo ormai ritenuto irreversibile da parte della scienza. Il L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 10 giugno 2022) Ieri il parlamento europeo ha approvato il testo sulla riduzione delle emissioni di C02. Fissatoper veicoli aIl tema del riscaldamento globale aveva già messo in calendario per i paesi membri dell’Unione europea una riduzione delle emissioni che potessero frenare il processo ormai ritenuto irreversibile da parte della scienza. Il L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

AngeloCiocca : Il Parlamento, alla fine, ha deciso di vietare la vendita delle automobili diesel e benzina dal 2035. Un guaio per… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera del Parlamento europeo a stop vendite auto benzina e diesel dal 2035. #ANSA - NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? La decisione sul #diesel, #benzina ed #elettrico. Siamo fottuti: l'Ue distrugge la nostra industria… - TatiUdaci : RT @stemolinaradio: Guidare un'auto elettrica alimentata da una centrale a carbone è come guidare un'auto a carbone. Ma costa il doppio di… - domusbyMotor : RT @stemolinaradio: Guidare un'auto elettrica alimentata da una centrale a carbone è come guidare un'auto a carbone. Ma costa il doppio di… -