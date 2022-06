Uomini e Donne, una famosa ex dama del Trono over si sfoga: “Maria De Filippi faceva finta di non capirmi” (Di giovedì 9 giugno 2022) Angela di Iorio è stata una delle dame più discusse del Trono over di Uomini e Donne. Alla corte di Maria de Filippi, Angela è stata più volte attaccata dagli opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, per la sua propensione, a detta loro, nel cercare “l’uomo facoltoso”. La di Iorio, a distanza di tre anni dal suo abbandono, ha deciso di sfogarsi in una lunga intervista per PiùDonna.it. L’ex dama ha spiegato i motivi per cui secondo lei, Gianni e Tina hanno voluto rendere la sua permanenza nello show impossibile: Sono passati tre anni ma ancora tantissima gente mi riconosce. Penso per il mio nervosismo che esplodeva in centro studio. Io con Uomini e Donne ho sognato, mi piaceva tanto essere pettinata e truccata, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 9 giugno 2022) Angela di Iorio è stata una delle dame più discusse deldi. Alla corte dide, Angela è stata più volte attaccata dagli opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, per la sua propensione, a detta loro, nel cercare “l’uomo facoltoso”. La di Iorio, a distanza di tre anni dal suo abbandono, ha deciso dirsi in una lunga intervista per PiùDonna.it. L’exha spiegato i motivi per cui secondo lei, Gianni e Tina hanno voluto rendere la sua permanenza nello show impossibile: Sono passati tre anni ma ancora tantissima gente mi riconosce. Penso per il mio nervosismo che esplodeva in centro studio. Io conho sognato, mi piaceva tanto essere pettinata e truccata, ...

