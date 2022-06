Ultime Notizie – Florida, a 11 e 14 anni svaligiano armeria: arrestati (Di giovedì 9 giugno 2022) Ancora Notizie di bambini ed armi negli Stati Uniti sconvolti dalla strage della scuola elementare di Uvalde. In Florida la polizia ha arrestato due fratelli, di 14 e 11 anni, che avevano appena svaligiato un’armeria di Cape Coral rubando 22 armi. Quando hanno visto gli agenti, i due ragazzini si sono sbarazzati della refurtiva e hanno cercato di darsi alla fuga, ha riferito il sergente della polizia di Cape Coral, Julie Green. Nonostante la loro giovanissima età, i due ragazzi sono stati incriminati per il furto di armi, munizioni, per rapina a mano armato e resistenza a pubblico ufficiale. Il 14enne era in libertà vigilata, essendo già stato condannato per una precedente rapina a mano armata. Secondo quanto riferito dalla polizia i due fratelli per svaligiare l’armeria hanno tentato, senza ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Ancoradi bambini ed armi negli Stati Uniti sconvolti dalla strage della scuola elementare di Uvalde. Inla polizia ha arrestato due fratelli, di 14 e 11, che avevano appena svaligiato un’di Cape Coral rubando 22 armi. Quando hanno visto gli agenti, i due ragazzini si sono sbarazzati della refurtiva e hanno cercato di darsi alla fuga, ha riferito il sergente della polizia di Cape Coral, Julie Green. Nonostante la loro giovanissima età, i due ragazzi sono stati incriminati per il furto di armi, munizioni, per rapina a mano armato e resistenza a pubblico ufficiale. Il 14enne era in libertà vigilata, essendo già stato condannato per una precedente rapina a mano armata. Secondo quanto riferito dalla polizia i due fratelli per svaligiare l’hanno tentato, senza ...

