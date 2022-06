Mercato Napoli, Auriemma a sorpresa: “Due azzurri hanno chiesto la cessione” (Di giovedì 9 giugno 2022) Il futuro del Napoli passa certamente dal calcioMercato. Gli azzurri stanno iniziando a costruire la rosa per la prossima stagione e dopo gli acquisti, ormai ufficializzati, di Olivera e Kvaratskhelia, si sta iniziando a monitorare il Mercato in uscita. Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens sono i calciatori più chiacchierati del club partenopeo: hanno contratti in scadenza a giugno o nel 2023 e non ci sono ancora margini né spiragli di rinnovo, ad oggi. Ma, considerate le trattative per il reparto offensivo, anche Politano e Zielinski sono a rischio addio immediato. Zielinski Napoli (Getty Images)Auriemma rivela: “Zielinski e Politano vogliono andare via” Ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione ‘Si Gonfia La Rete‘, Raffaele Auriemma ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 giugno 2022) Il futuro delpassa certamente dal calcio. Glistanno iniziando a costruire la rosa per la prossima stagione e dopo gli acquisti, ormai ufficializzati, di Olivera e Kvaratskhelia, si sta iniziando a monitorare ilin uscita. Koulibaly, Fabian Ruiz e Mertens sono i calciatori più chiacchierati del club partenopeo:contratti in scadenza a giugno o nel 2023 e non ci sono ancora margini né spiragli di rinnovo, ad oggi. Ma, considerate le trattative per il reparto offensivo, anche Politano e Zielinski sono a rischio addio immediato. Zielinski(Getty Images)rivela: “Zielinski e Politano vogliono andare via” Ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione ‘Si Gonfia La Rete‘, Raffaele...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, PER LA DIFESA OCCHI SU KIM DEL FENERBAHCE Interessa in caso di addio di Koulibaly… - FBiasin : #Skriniar: “Il mio futuro è all'#Inter, ho un contratto e il mercato non mi interessa. Voglio diventare una leggend… - AlfredoPedulla : La scelta dell’#Udinese: resistere, se possibile, per #Udogie e #Beto. Il mercato è lungo. Ma accontentare… - RobertoRenga : RT @Edorsi53: Mesi e mesi di calcio mercato. Un piccolo suggerimento per i lettori: mettendo da parte i tesoretto, le clausole, i bonus, c'… - SN4IFUN : ?? #Koulibaly e 'Ciro' #Mertens: le sirene del mercato li allontanano da #Napoli! Dopo Insigne, se ne andranno alt… -