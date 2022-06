Calciomercato: Lione. Lacazette firma triennale 'Emozionante tornare' (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo 5 stagioni con l'Arsenal, l'attaccante francese torna all'Olympique Lione (FRANCIA) - Alexandre Lacazette e il Lione di nuovo insieme. Il club e l'attaccante francese hanno firmato un contratto ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo 5 stagioni con l'Arsenal, l'attaccante francese torna all'Olympique(FRANCIA) - Alexandree ildi nuovo insieme. Il club e l'attaccante francese hannoto un contratto ...

Calciomercato: Lione. Lacazette firma triennale 'Emozionante tornare' Dopo 5 stagioni con l'Arsenal, l'attaccante francese torna all'Olympique LIONE (FRANCIA) - Alexandre Lacazette e il Lione di nuovo insieme. Il club e l'attaccante francese hanno firmato un contratto triennale. Per il giocatore si tratta di un ritorno dopo la partenza nel 2017 per l'Inghilterra dove ha indossato per ...