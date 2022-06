Advertising

ilmessaggero.it

L'arrivo dell'estate scatena la corsa ai ' ritocchini '. C'è chi opta per un decolleté più prorompente, chi per un lato B più sodo, e chi ne approfitta per addominali più scolpiti da sfoggiare sulla ...Tra la voglia die il divertimento che solo le attrattive di un acquapark può regalare , ... ACQUAPARK DELLAPIU', via Silaro 27, Monterenzio (BO) L'Acquapark dellaPiù è il ... Salute, tintarella dopo il ritocchino estetico Ecco le cicatrici a prova di sole L’arrivo dell’estate scatena la corsa ai ‘ritocchini’. C’è chi opta per un decolleté più prorompente, chi per un lato B più sodo, e chi ne approfitta per addominali più scolpiti da sfoggiare sulla ...Tintarella e bagno a pagamento. Per accedere ai giardini a lago e alla spiaggia della Darsena occorre mettere mano al portafogli, se non si abita in paese. Il sindaco Riccardo Fasoli (nella foto) ha i ...