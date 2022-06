Papa Francesco si dimette? I retroscena dei media internazionali, la smentita del Vaticano e l’indizio nell’agenda del Pontefice (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Piuttosto che operarmi, mi dimetto”. È bastata questa battuta, pronunciata da Papa Francesco il 23 maggio 2022 a porte chiuse all’assemblea generale della Cei, ad alimentare l’ipotesi, totalmente infondata come sottolineano con forza in Vaticano, che Bergoglio stia pensando di dimettersi. Una battuta, come ha chiarito subito lo stesso Pontefice, che, però, è stata erroneamente letta in continuità con altri gesti preoccupanti sulla sua salute. Da numerose settimane ormai, il Papa è costretto a usare la sedia a rotelle a causa del persistente problema al ginocchio destro che gli ha drasticamente ridotto la mobilità. Per questo motivo, Francesco non riesce più a presiedere una celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro. Il 5 giugno ha delegato il cardinale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) “Piuttosto che operarmi, mi dimetto”. È bastata questa battuta, pronunciata dail 23 maggio 2022 a porte chiuse all’assemblea generale della Cei, ad alimentare l’ipotesi, totalmente infondata come sottolineano con forza in, che Bergoglio stia pensando dirsi. Una battuta, come ha chiarito subito lo stesso, che, però, è stata erroneamente letta in continuità con altri gesti preoccupanti sulla sua salute. Da numerose settimane ormai, ilè costretto a usare la sedia a rotelle a causa del persistente problema al ginocchio destro che gli ha drasticamente ridotto la mobilità. Per questo motivo,non riesce più a presiedere una celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro. Il 5 giugno ha delegato il cardinale ...

