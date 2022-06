(Di mercoledì 8 giugno 2022) Dal Viminale arriva una nuova indicazione: l'uso mascherine per il voto del 12 giugno sarà "fortemente raccomandato", ma non obbligatorio

Advertising

seguimi2022 : ?????????????????????????????????????????????? Referendum e amministrative, cade l'obbligo di mascherina per votare il 12 giugno. Dietrofr… - sarahross71 : RT @tempoweb: Dietrofront del #governo, il #12giugno si potrà votare senza #mascherina #Referendum #referendumgiustizia #amministrative22… - LilaMarsico : RT @tempoweb: Dietrofront del #governo, il #12giugno si potrà votare senza #mascherina #Referendum #referendumgiustizia #amministrative22… - Andrea96798545 : RT @tempoweb: Dietrofront del #governo, il #12giugno si potrà votare senza #mascherina #Referendum #referendumgiustizia #amministrative22… - gatta_pantera : RT @tempoweb: Dietrofront del #governo, il #12giugno si potrà votare senza #mascherina #Referendum #referendumgiustizia #amministrative22… -

ilGiornale.it

Secondo le fonti, dunque, ci sarebbe un "consiglio di amministrazione di Twitter, che avrebbe deciso di "cedere" alle richieste di Musk dopo settimane di "discussione" con quest'...Domenica si vota con la mascherina, Paragone è una furia: raffica di insulti sul governo Il capodipartimento per gli Affari interni e territorialiministero dell'Interno, Claudio Sgaraglia, ... Dietrofront del governo: ai seggi senza mascherina "Fortemente raccomandate". Queste le nuove indicazioni che arrivano dal Viminale sull'uso delle mascherine in vita del voto di domenica prossima che riguarderà 5 quesiti referendari sulla giustizia e ...Niente obbligo di mascherina per andare a votare domenica 12 giugno, giorno dei referendum sulla giustizia e delle elezioni amministrative in ...