Cinquestelle in attesa di sentenza del tribunale di Napoli. E Conte ha pronto piano 'B' (Di mercoledì 8 giugno 2022) Si spinge per un nuovo partito che abbia solo il nome 'Conte' e che rinunci al nome 'movimento'. La nuova formazione segnerebbe anche la scissione definitiva con l'ala governista di Di Maio appoggiata ...

