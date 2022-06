Willy Gnonto, la lezione di un 18enne che emigra in Svizzera al calcio italiano: cosa proprio non torna (Di martedì 7 giugno 2022) In mezz'ora, Wilfried Gnonto impartisce una memorabile lezione al calcio italiano. In campo dimostra che un 18enne può sostenere l'emozione di un esordio in Nazionale se è preparato, se ha già giocato ad alti livelli, se è abituato alle attenzioni dei media. Come Gnonto che entra, punta il rivale diretto, lo salta e serve un assist a Pellegrini. Poi esulta con i compagni, come se fosse con loro da sempre. Questo ragazzo ricorda all'Italia che molti giovani hanno talento ma anche che questo non è sufficiente: serve la consapevolezza nei propri mezzi e la si raggiunge solo giocando in prima squadra il prima possibile. Per questo motivo Gnonto - seconda parte della lezione- non ha rinnovato il contratto con l'Inter a 17 anni, preferendo lo Zurigo ad una ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) In mezz'ora, Wilfriedimpartisce una memorabileal. In campo dimostra che unpuò sostenere l'emozione di un esordio in Nazionale se è preparato, se ha già giocato ad alti livelli, se è abituato alle attenzioni dei media. Comeche entra, punta il rivale diretto, lo salta e serve un assist a Pellegrini. Poi esulta con i compagni, come se fosse con loro da sempre. Questo ragazzo ricorda all'Italia che molti giovani hanno talento ma anche che questo non è sufficiente: serve la consapevolezza nei propri mezzi e la si raggiunge solo giocando in prima squadra il prima possibile. Per questo motivo- seconda parte della- non ha rinnovato il contratto con l'Inter a 17 anni, preferendo lo Zurigo ad una ...

