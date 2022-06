Top Gun, il regista Tony Scott è stato quasi licenziato per la scena della pallavolo: "Erano furiosi" (Di martedì 7 giugno 2022) I montatori di Top Gun Chris Lebenzon e Billy Weber ricordano come il regista Tony Scott sia stato quasi licenziato dalla Paramount per l'ormai iconica scena della pallavolo. La celebre scena della pallavolo in Top Gun è quasi costata il licenziamento al regista Tony Scott, le cui scelte creative si sono scontrate con la volontà di Paramount Pictures, come ricordano i montatori del film Chris Lebenzon e Billy Weber. In un'intervista con The Hollywood Reporter, Chris Lebenzon e Billy Weber hanno ricordato come Tony Scott abbia sconvolto lo studio per via del modo in cui ha filmato la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 giugno 2022) I montatori di Top Gun Chris Lebenzon e Billy Weber ricordano come ilsiadalla Paramount per l'ormai iconica. La celebrein Top Gun ècostata il licenziamento al, le cui scelte creative si sono scontrate con la volontà di Paramount Pictures, come ricordano i montatori del film Chris Lebenzon e Billy Weber. In un'intervista con The Hollywood Reporter, Chris Lebenzon e Billy Weber hanno ricordato comeabbia sconvolto lo studio per via del modo in cui ha filmato la ...

