Lory Del Santo | il manager sbotta contro cast e produzione

Lory Del Santo è stata eliminata da L'Isola dei Famosi e Paolo Chiparo, suo manager, su Instagram le ha dedicato un lunghissimo post. Un post dove chiaramente accusa parte dei naufraghi e "qualcuno in studio" ovvero Vladimir Luxuria, ndr, di essere stati dei "lupi" e di aver sbranato Lory "massacrandola senza pietà". "Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la queen Lory Del Santo ad arrivare fin qui, nessuno poteva immaginarlo, né lei né io. Di certo Lory non pensava di vincere l'Isola, non era nei suoi piani e tantomeno nelle mie previsioni. Un'Isola Lory l'aveva già vinta, 15 anni fa. Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata, massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio, evidentemente abbiamo visto dei day time ...

