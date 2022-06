Calcio: U.21. Pellegri 'Importante vincere, adesso testa alla Svezia' (Di martedì 7 giugno 2022) "Voglio bene a mister Nicolato e so che anche lui me ne vuole". ROMA - "E' stato un gol Importante per me, per la squadra. Era Importante vincere, abbiamo vinto, adesso dobbiamo pensare ad allenarci ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) "Voglio bene a mister Nicolato e so che anche lui me ne vuole". ROMA - "E' stato un golper me, per la squadra. Era, abbiamo vinto,dobbiamo pensare ad allenarci ...

