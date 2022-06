Adam Sandler e l'"incidente di letto" che ha causato il suo occhio nero (Di martedì 7 giugno 2022) 'Non c'è niente di figo o interessante in questa cosa. Sembra figo ma non lo è...', ha scherzato Adam Sandler a proposito della storia insolita che si cela dietro al suo occhio nero. Adam Sandler ha recentemente parlato dell'incidente di letto che ha causato il suo occhio nero: durante il tour promozionale del suo nuovo film Netflix intitolato Hustle, l'attore 55enne è stato intervistato dai giornalisti di Good Morning America Monday e, indicando l'infortunio, ha esordito dicendo: "Questo è qualcosa di cui devo parlare, giusto?" Sandler ha spiegato: "Ero a letto, nel cuore della notte e, sai... ci sono alcune persone che ti rimboccano le lenzuola con una certa tecnica. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 giugno 2022) 'Non c'è niente di figo o interessante in questa cosa. Sembra figo ma non lo è...', ha scherzatoa proposito della storia insolita che si cela dietro al suoha recentemente parlato dell'diche hail suo: durante il tour promozionale del suo nuovo film Netflix intitolato Hustle, l'attore 55enne è stato intervistato dai giornalisti di Good Morning America Monday e, indicando l'infortunio, ha esordito dicendo: "Questo è qualcosa di cui devo parlare, giusto?"ha spiegato: "Ero a, nel cuore della notte e, sai... ci sono alcune persone che ti rimboccano le lenzuola con una certa tecnica. ...

