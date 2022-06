Perché non possiamo e non dobbiamo fare a meno della musica russa. La versione del Teatro alla Scala (Di lunedì 6 giugno 2022) “Sì, c’è molta musica russa nella prossima stagione, e ci sono anche molti artisti delle ex repubbliche sovietiche, e anche artisti che hanno ceduto alla vanità di accettare premi oggi scomodi in tempi non sospetti. Quando è stato il momento, con il sindaco Beppe Sala ho chiesto al maestro Gergiev di prendere posizione a favore della pace, non ha voluto farlo, ci è molto dispiaciuto anche se sentivamo di aver compiuto il nostro dovere e abbiamo rinunciato alla sua presenza. Ma sono stato felicissimo di riaccogliere Anna Netrebko qui alla Scala l’altra settimana, il pubblico era tutto in piedi. E non ho nessuna intenzione di rinnegare l’apporto della Russia alla musica mondiale, alla sensibilità di un ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 giugno 2022) “Sì, c’è moltanella prossima stagione, e ci sono anche molti artisti delle ex repubbliche sovietiche, e anche artisti che hanno cedutovanità di accettare premi oggi scomodi in tempi non sospetti. Quando è stato il momento, con il sindaco Beppe Sala ho chiesto al maestro Gergiev di prendere posizione a favorepace, non ha voluto farlo, ci è molto dispiaciuto anche se sentivamo di aver compiuto il nostro dovere e abbiamo rinunciatosua presenza. Ma sono stato felicissimo di riaccogliere Anna Netrebko quil’altra settimana, il pubblico era tutto in piedi. E non ho nessuna intenzione di rinnegare l’apportoRussiamondiale,sensibilità di un ...

