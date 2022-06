Lazio | Acerbi blocca Romagnoli

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 giugno 2022) Si apre una settimana importante per la. Serve un portiere ( Strakosha non ha rinnovato), un centrale che sostituisca Luiz Felipe più un altro difensore giovane. Carnesecchi esono le prime scelte, le necessità più impellenti poi, per completare il reparto, arriverà un altro stopper di piede destro (Casale è il prescelto mentre Radu ha rinnovato). L'operazione per il milanista non è chiusa, resiste la volontà del giocatore di tornare a casa sua per vestire la maglia per cui non ha mai nascosto di tifare. Lotito è fermo a 2.2 milioni a stagione più bonus per 5 anni, la richiesta è tre netti l'anno ma il vero nodo da sciogliere, a prescindere dalla cifra da colmare con un ulteriore sforzo della, è quello della partenza di. Troppo uguali tecnicamente, il centrale della nazionale deve partire: ...