Storie di attivismo ambientale da leggere durante il World Environment Day (Di sabato 4 giugno 2022) Nell’epoca in cui le leggi del marketing e della comunicazione hanno imposto la nascita, e la conseguente celebrazione, delle più disparate “giornate mondiali”, il World Environment Day del 5 giugno gioca un’altra partita per storia, autorevolezza dei sostenitori e contesto in cui si inserisce. Istituita nel 1973, la Giornata Mondiale dell’Ambiente è stata proclamata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione della nascita del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep). L’obiettivo potete facilmente immaginarlo: creare una consapevolezza diffusa in merito alle principali problematiche ambientali, con un occhio sempre puntato verso le soluzioni. Il Paese ospitante di quest’anno è la Svezia di Greta Thunberg. Alla vigilia del World Environment Day 2022, ripercorriamo i traguardi raggiunti dai ... Leggi su linkiesta (Di sabato 4 giugno 2022) Nell’epoca in cui le leggi del marketing e della comunicazione hanno imposto la nascita, e la conseguente celebrazione, delle più disparate “giornate mondiali”, ilDay del 5 giugno gioca un’altra partita per storia, autorevolezza dei sostenitori e contesto in cui si inserisce. Istituita nel 1973, la Giornata Mondiale dell’Ambiente è stata proclamata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione della nascita del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep). L’obiettivo potete facilmente immaginarlo: creare una consapevolezza diffusa in merito alle principali problematiche ambientali, con un occhio sempre puntato verso le soluzioni. Il Paese ospitante di quest’anno è la Svezia di Greta Thunberg. Alla vigilia delDay 2022, ripercorriamo i traguardi raggiunti dai ...

