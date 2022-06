Meteo | weekend estremo tra canicola africana e punte di 40°C Ecco dove

(Di sabato 4 giugno 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’Europa centrale continua ad essere teatro di instabilità temporalesca anche intensa a causa di una cintura depressionaria estesa dalla Penisola Iberica alla Francia che entra in contrasto con l’aria molto calda associata alla grossa cellula di alta pressione. Nel corso del, soprattutto domenica, l’Italia settentrionale resterà ancora vulnerabile a queste correnti con la formazione di temporali anche intensi e spesso associati a grandinate. Al contrario le regioni centrali e meridionali resteranno immerse nella matrice più stabile dell’alta pressione che raggiungerà il suo culmine portando stratificazioni anche compatte e caldo intenso con massime che potranno toccare il tetto deiallora come andrà:SABATO 04 ...

