Italia-Germania 1-1, Kimmich: "Volevamo fare meglio" (Di sabato 4 giugno 2022) "Sapevamo che l'Italia è in fase di ricostruzione e che non aveva tutti i giocatori a disposizione, Volevamo assolutamente vincere questa partita ma non ci siamo riusciti". Così il centrocampista del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, Joshua Kimmich, è intervenuto al termine della sfida contro gli Azzurri di Mancini in Nations League. "Non siamo riusciti a imporre il nostro gioco, non abbiamo messo abbastanza intensità, speravamo di fare meglio di così" ha detto l'autore dell'1-1. "Contro l'Inghilterra nella prossima partita sarà necessario mettere più intensità, stare più calmi, avere più possesso palla ed essere incisivi davanti" ha aggiunto Kimmich ai microfoni di Rtl.

