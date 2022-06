Milan, Scaroni conferma: “Maldini ha un accordo con Cardinale” | VIDEO (Di venerdì 3 giugno 2022) Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dell'avvento del fondo RedBird e del futuro di Paolo Maldini. Il direttore tecnico, dopo un incontro con Gerry Cardinale, sembra aver trovato l'accordo per il rinnovo Leggi su pianetamilan (Di venerdì 3 giugno 2022) Paolo, presidente del, ha parlato dell'avvento del fondo RedBird e del futuro di Paolo. Il direttore tecnico, dopo un incontro con Gerry, sembra aver trovato l'per il rinnovo

