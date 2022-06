Cristante ci crede | ' Con il lavoro tornerà anche la magia azzurra'

Advertising

Bryanne potrà essere uno dei pilastri. Era all'Europeo e mise insieme sei presenze su sette, ma nessuna da titolare: un'alternativa affidabile, non solo nel ruolo di play. duttilità ...... nella quale ciascuno fa più di ciò che sa edi saper fare. Guardate il ventenne Zalewski ... Guardate, Oliveira e Pellegrini assumere, e con quanta autorevolezza, la responsabilità di ...Non sarà facile neanche domani sera, Cristante sa bene anche questo: "La Germania è fortissima, non lo scopriamo noi, ma anche noi sappiamo di poter essere un’ottima squadra: servirà una grande ...Il trequartista della Roma lavora duro: contro il Feyenoord vuole esserci, anche solo per uno spezzone. Poi guarderà al futuro: Mourinho lo vuole, l’Inter ...