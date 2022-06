Uomini e Donne, Giorgio Manetti perché ha lasciato Gemma: “Si è ammalata e…” (Di giovedì 2 giugno 2022) Lo studio di Uomini e Donne, per molto tempo è stato lo scenario perfetto che ha visto sbocciare l’amore tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani. La coppia ha vissuto una lunga storia d’amore finché non è arrivata la rottura definitiva. Cosa sarà realmente successo a tal punto da interrompere quella che sembrava essere una delle … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 2 giugno 2022) Lo studio di, per molto tempo è stato lo scenario perfetto che ha visto sbocciare l’amore traGalgani. La coppia ha vissuto una lunga storia d’amore finché non è arrivata la rottura definitiva. Cosa sarà realmente successo a tal punto da interrompere quella che sembrava essere una delle … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

robersperanza : Buon 2 Giugno. Oggi, per la prima volta, le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale partecipano alla ce… - MinisteroDifesa : Il messaggio del Ministro @guerini_lorenzo alle donne e agli uomini della Difesa, in occasione del 76° anniversari… - meb : Agli uomini e le donne che, con il sacrificio di allora, ci hanno permesso di essere liberi oggi. Al voto per tutti… - MiChiamoGiuli4 : @tnomeutente NON NE POSSO PIÙ IL PALINSESTO DEL POMERIGGIO SI È PRATICAMENTE SVUOTATO CON LA FINE DI AMICI E UOMINI… - Stefanialove_of : RT @BianiElisabetta: @PattyPeixinha @age_of_VIRGO @Stefanialove_of @PTovvv @Ale1000C @Psyclo_Bo @PBerizzi @repubblica Quindi lei sta dicend… -