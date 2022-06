Ucraina nell’Unione europea, Ursula von der Leyen: “Gli standard e le condizioni devono essere rispettati, nessuna scorciatoia” (Di giovedì 2 giugno 2022) “L’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea non è solo nel nostro interesse strategico ma è anche un nostro dovere morale“. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al Forum Globsec 2022 di Bratislava. “Ma la velocità del processo d’ingresso dipenderà dall’Ucraina e dal sostegno che le vorremo dare. Gli standard e le condizioni devono essere rispettati, nessuna scorciatoia“, ha precisato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) “L’ingresso dell’non è solo nel nostro interesse strategico ma è anche un nostro dovere morale“. Lo ha detto la presidente della Commissionevon deral Forum Globsec 2022 di Bratislava. “Ma la velocità del processo d’ingresso dipenderà dall’e dal sostegno che le vorremo dare. Glie le“, ha precisato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

