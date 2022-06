Regina Elisabetta la tempesta impedisce l’atterraggio: perderà il Giubilieo? (Di mercoledì 1 giugno 2022) Problemi per la Regina Elisabetta che ha rischiato di perdere l’attesissimo Giubileo di Platino. La Sovrana, infatti, ha avuto una serie di problemi durante l’atterraggio del proprio elicottero che doveva trasportarla dalla Scozia al castello di Windsor. Una disavventura che poteva capitare a chiunque, ma che ha rischiato di ridisegnare i piani di tutto l’evento. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 1 giugno 2022) Problemi per lache ha rischiato di perdere l’attesissimo Giubileo di Platino. La Sovrana, infatti, ha avuto una serie di problemi durantedel proprio elicottero che doveva trasportarla dalla Scozia al castello di Windsor. Una disavventura che poteva capitare a chiunque, ma che ha rischiato di ridisegnare i piani di tutto l’evento. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ilpost : Alcune delle pietrone di #Stonehenge sono state illuminate con le immagini della regina Elisabetta II in occasione… - ilpost : I ritratti della regina Elisabetta II proiettati sul monumento di Stonehenge, per il Platinum Jubilee - RaiNews : Il jet privato della #Regina Elisabetta II è stato costretto da una tempesta a interrompere l'atterraggio a Londra… - jcatfl : @WeltanschauungI Avete dimenticato il classico servizio dei TG sulla regina Elisabetta. Due maroniiiiiiii. - A__Martinello : RT @tvsvizzera: I sudditi britannici sono pronti a festeggiare i 70 anni di regno della 96enne Regina Elisabetta II. Per l'occasione quattr… -