Nazionale Under 19, convocato un calciatore del Napoli Primavera! (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si avvicina l’Europeo Under 19. Carmine Nunziata, allenatore della Nazionale di categoria, ha convocato 27 giocatori per uno stage che si terrà al “Villaggio Azzurro” di Novarello da venerdì 3 a martedì 7 giugno. Tra i tanti giocatori convocati, c’è anche Giuseppe Ambrosino del Napoli. Di seguito la lista completa: Ambrosino Napoli Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo); Difensori: Alessandro Circati (Parma), Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Filippo Missori (Roma), Gabriele Mulazzi (Juventus), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Riccardo Stivanello (Bologna), Riccardo Turicchia (Juventus); Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Omar Isaias ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 1 giugno 2022) Si avvicina l’Europeo19. Carmine Nunziata, allenatore delladi categoria, ha27 giocatori per uno stage che si terrà al “Villaggio Azzurro” di Novarello da venerdì 3 a martedì 7 giugno. Tra i tanti giocatori convocati, c’è anche Giuseppe Ambrosino del. Di seguito la lista completa: AmbrosinoPortieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo); Difensori: Alessandro Circati (Parma), Diego Coppola (Hellas Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Filippo Missori (Roma), Gabriele Mulazzi (Juventus), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Riccardo Stivanello (Bologna), Riccardo Turicchia (Juventus); Centrocampisti: Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Omar Isaias ...

