Advertising

DesmoRoss : Pico d’Europa #moto #spagna #viaggiare #ducati - susydigennaro : RT @napolimagazine: Moto, Quartararo: 'Il potenziale c'è, punto alla vittoria del Gp di Spagna' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto, Quartararo: 'Il potenziale c'è, punto alla vittoria del Gp di Spagna' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Moto, Quartararo: 'Il potenziale c'è, punto alla vittoria del Gp di Spagna' - napolimagazine : Moto, Quartararo: 'Il potenziale c'è, punto alla vittoria del Gp di Spagna' -

Agenzia ANSA

"Di solito siamo abbastanza competitivi in ;;Catalogna, su un circuito che si adatta molto meglio ai punti di forza della nostra, quindi - ha concluso - pensiamo di avere un buon potenziale". ......dei freni Brembo per la MotoGP Le pastiglie Brembo per lestradali Tempi di frenata La frenata più impegnativa La carta d'identità della pista Secondo Gran Premio della stagione in, ... Moto: Spagna; Quartararo "potenziale c'è, punto a vittoria" - Moto Fabio Quartararo e il team Yamaha puntano forte sulla gara di domenica prossima al Montmelò per tornare alla vittoria in MotoGp, col campione del mondo rinfrancato dal secondo posto di domenica scorsa ...Il mese di maggio, nella MotoGP, ha visto un dominio italiano: due vittorie di Pecco Bagnaia (a Jerez e al Mugello), una di Enea Bastianini, a Le Mans. (ANSA) ...