Covid, Italia prima in Europa per numero morti in 7 giorni (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Continuano a calare i contagi e i morti Covid a livello globale. Nella settimana dal 23 al 29 maggio, sono oltre 3,3 milioni i nuovi casi segnalati (-11% rispetto ai 7 giorni precedenti) e 9.600 i decessi (-3%), per un totale di oltre 526 milioni di casi confermati e oltre 6 milioni di morti registrati nel pianeta da inizio pandemia. E’ quanto emerge dall’ultimo report settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità, che indica l’Italia terza a livello globale e prima in Europa per nuovi decessi, e terza nell’area europea per nuovi contagi. Nel periodo analizzato – si precisa nel rapporto – il numero dei nuovi casi settimanali è aumentato in due regioni Oms (Americhe, +9%; Mediterraneo orientale, +1%), mentre le altre 4 riportano ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Continuano a calare i contagi e ia livello globale. Nella settimana dal 23 al 29 maggio, sono oltre 3,3 milioni i nuovi casi segnalati (-11% rispetto ai 7precedenti) e 9.600 i decessi (-3%), per un totale di oltre 526 milioni di casi confermati e oltre 6 milioni diregistrati nel pianeta da inizio pandemia. E’ quanto emerge dall’ultimo report settimanale dell’Organizzazione mondiale della sanità, che indica l’terza a livello globale einper nuovi decessi, e terza nell’area europea per nuovi contagi. Nel periodo analizzato – si precisa nel rapporto – ildei nuovi casi settimanali è aumentato in due regioni Oms (Americhe, +9%; Mediterraneo orientale, +1%), mentre le altre 4 riportano ...

