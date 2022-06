C'è chi ci guadagna dall'embargo al petrolio di Putin. L'esenzione può far ricco Orbán (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mentre la raffineria italiana di Priolo teme la crisi, l'azienda ungherese Mol registra margini record grazie al greggio russo pagato a sconto: oltre 33 dollari al barile. Con l'aumento dello spread tra Urals e Brent i guadagni potrebbero lievitare, a meno che l'Ue non imponga il divieto di riesportazione dei prodotti petroliferi Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mentre la raffineria italiana di Priolo teme la crisi, l'azienda ungherese Mol registra margini record grazie al greggio russo pagato a sconto: oltre 33 dollari al barile. Con l'aumento dello spread tra Urals e Brent i guadagni potrebbero lievitare, a meno che l'Ue non imponga il divieto di riesportazione dei prodotti petroliferi

